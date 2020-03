So könnt ihr eure Insel in Animal Crossing New Horizons gestalten

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr ab dem 20. März 2020 auf Nintendo Switch eure eigene Insel besiedeln. Während Nintendo zuletzt noch die Gestaltungsmöglichkeiten für euch und euer Haus in einem kleinen Clip dargeboten hat, folgt nun ein weiterer Trailer zu den Gestaltungsmöglichkeiten der Insel.

Im Video namens „Erschaffe dein eigenes Paradies!“ ist beispielsweise zu sehen, wie mit der Schaufel Wände eingerissen und Flüsse erweitert werden können. Außerdem könnt ihr mit einem Spachtel neue Wege erschaffen, damit ihr nicht außerhalb der Wege laufen müsst. Mit den Möbel, die ihr zusätzlich aufstellen könnt, könnt ihr ganze Themengebiete wie Freizeitparks, antike Tempel oder Arenen erschaffen. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Verschiedene Vorbestellerboni

Neben dem Spiel könnt ihr euch eine besondere Nintendo-Switch-Konsole im Animal-Crossing-Design bei Amazon* sichern. Die dazu passenden Schutzhüllen für Nintendo Switch* und Nintendo Switch Lite* stellt das Unternehmen ebenso bereit.

Ihr braucht keine neue Switch, wohl aber Animal Crossing? Dann könnt ihr vorbestellen und Boni absahnen. Bei Media Markt und Saturn werden als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt. Bei Amazon gibt es hingegen (offenbar exklusiv, wenn auch mit Aufpreis) eine Tragetasche.

Auch das offizielle deutsche Begleitbuch bei Amazon* könnt ihr euch sichern.

