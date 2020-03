One Piece Pirate Warriors 4: Nächster Charaktertrailer dreht sich um Cavendish

Seit Wochen stellt Bandai Namco alle verfügbaren Kämpfer aus One Piece: Pirate Warriors 4 in Form von Charaktertrailern vor. Zuletzt widmete man sich den Kämpfern Doflamingo und Fujitora, nun folgt ein weiteres Video zu Cavendish. Anscheinend sind bald alle verfügbaren Charaktere vorgestellt, da in den anfänglichen Meldungen noch bis zu fünf Charaktere gleichzeitig vorgestellt wurden, während sich die heutige Präsentation auf nur einen Kämpfer beschränkt.

Cavendish

Cavendish ist der Kapitän der Beautiful-Piratenbande und wird auch als Weißes Pferd Cavendish bezeichnet. Aufgrund seiner Schönheit wird er oft von weiblichen Fans umringt. Aufgrund seiner egozentrischen Art verabscheut er die Schlimmste Generation, da sie ihn Popularität kostet. Während Cavendish schläft, schlafwandelt er als sein Alter Ego Hakuba. Dadurch verbessern sich seine Schwertkünste um ein Vielfaches, aber auch ohne sein Schlafwandeln ist Cavendish ein flinker Kämpfer.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Ob bis dahin schon alle Charaktere vorgestellt werden?

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force