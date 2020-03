One Piece Pirate Warriors 4: Bartolomeo stellt sich als neuer Kämpfer vor

Seit Wochen stellt Bandai Namco alle verfügbaren Kämpfer aus One Piece: Pirate Warriors 4 in Form von Charaktertrailern vor. Zuletzt widmete man sich dem Piraten Cavendish, nun folgt ein weiteres Video zu Bartolomeo. Anscheinend sind bald alle verfügbaren Charaktere vorgestellt, da in den anfänglichen Meldungen noch bis zu fünf Charaktere gleichzeitig vorgestellt wurden, während sich die heutige Präsentation auf nur einen Kämpfer beschränkt.

Bartolomeo

Piratenkapitän Bartolomeo ist unter anderem als Kannibale Bartolomeo bekannt. Mit der Kraft der Barriere-Frucht ist es ihm möglich, Barrieren jeglicher Form zu schaffen, um beispielsweise Angriffe abzuwehren oder neue Wege zu eröffnen. Sein Wesen ist äußerst brutal und rücksichtslos, nur für die Strohhutpiratenbande zeigt er eine Schwäche.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Bei Amazon könnt ihr noch an der Vorbestelleraktion teilnehmen*. Vorbesteller erhalten früheren Zugang zu den Vinsmoke Brüdern (Ichiji, Niji, Yonji) der Germa 66 und zwei exklusive Ingame Outfits.

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force