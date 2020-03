LEGO Super Mario erscheint noch in diesem Jahr

LEGO und Nintendo haben heute ihre Zusammenarbeit konkretisiert. Das gemeinsame Projekt läuft unter dem Namen LEGO Super Mario. Wie von vielen erhofft handelt es sich dabei um echte, physische Bauklötzchen, welche sich thematisch Nintendos Vorzeige-Klempner annehmen.

Noch in diesem Jahr soll die Zusammenarbeit, welche als ganze Produktlinie geplant ist, an den Start gehen. Dann kann man auch bei sich zu Hause Münzen sammeln, Hindernisse überwinden und Level abschließen. Mario wird dabei als Figur aus LEGO-Steinen ebenso greifbar wir die erstellten Level. Wie das in etwa aussehen könnte, zeigt euch das Video weiter unten. Dieses zeigt auch einige der interaktiven Elemente, welche die Verbindung zur Videospielwelt schaffen sollen.



Wie gefällt euch LEGO Super Mario?

LEGO Super Mario im Trailer

