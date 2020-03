Verändert die Welt mit den Phantomdieben aus Persona 5 Royal

Atlus hat heute einen neuen Trailer zu Persona 5 Royal veröffentlicht. „Verändere die Welt“, so der Titel des knapp eine Minute langen Videos. Ob die Phantomdiebe dieses hohe Ziel erreichen können, erfahrt ihr bereits Ende des Monats, wenn das Spiel erscheint. Persona 5 Royal wird das erste Spiel der Reihe sein, das vollständige deutsche Texte (und andere) bietet. Zuletzt gab es bereits einen Persona-Crash-Kurs für Neulinge.

Während sich die Welt auf das neue RPG-Erlebnis in Persona 5 Royal vorbereitet, haben die Phantomdiebe der Herzen ihren nächsten Überfall geplant. Ziehen Sie die Maske von Joker an und schließen sich den Phantomdieben der Herzen an. Erkunde Tokio, finde neue Freunde und Vertraute, schalte neue Persönlichkeiten frei, gestalte deine persönliche Diebesgrube und entdecke einen noch nie dagewesenen Handlungsbogen, Zwischensequenzen, alternative Enden und vieles mehr!