Animal Crossing New Horizons: Neuer TV-Spot zu den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

Mit einem neuen Clip namens „Eure Insel, euer Stil!“ macht Nintendo auf das baldige Erscheinen von Animal Crossing: New Horizons aufmerksam. Der Titel erscheint am 20. März 2020 für Nintendo Switch. In dem besagten Clip machen euch die Verantwortlichen auf die vielen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten aufmerksam, die euch im neusten Simulations-Titel erwarten.

So könnt ihr aus einer großen Auswahl an Frisuren wählen, welche Haarpracht eure Figur zieren soll. In der örtlichen Schneiderei könnt ihr das passende Outfit dann auf euer Haupt abstimmen. Neben Brillen, Jacken und Hüten kann so gut wie alles angepasst werden, sogar mit selbst designten Mustern. Diese Muster können auch als Tapete im eigenen Heim dienen, wo wahrscheinlich die größte Auswahl an individualisierbaren Möglichkeiten in Form von Möbeln auf euch warten wird.

Verschiedene Vorbestellerboni

Neben dem Spiel könnt ihr euch eine besondere Nintendo-Switch-Konsole im Animal-Crossing-Design bei Amazon* sichern. Die dazu passenden Schutzhüllen für Nintendo Switch* und Nintendo Switch Lite* stellt das Unternehmen ebenso bereit.

Ihr braucht keine neue Switch, wohl aber Animal Crossing? Dann könnt ihr vorbestellen und Boni absahnen. Bei Media Markt und Saturn werden als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt. Bei Amazon gibt es hingegen (offenbar exklusiv, wenn auch mit Aufpreis) eine Tragetasche.

Auch das offizielle deutsche Begleitbuch bei Amazon* könnt ihr euch sichern.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo