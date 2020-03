Offizieller Launchtrailer zum Samurai-Abenteuer Nioh 2 veröffentlicht

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja haben kürzlich den offiziellen Launchtrailer zum Samurai-Abenteuer Nioh 2 veröffentlicht. Der Trailer soll euch noch mal einen groben Vorgeschmack darauf geben, was euch in Nioh 2 erwartet und euch auf den kurz bevorstehenden Release einstimmen.

Halb Mensch, halb Yokai, aber mit mächtigen Fähigkeiten

In Nioh 2 schlüpft ihr in die Rolle eines neuen und noch namenlosen Helden, welcher halb Mensch und halb Yokai ist und daher über außergewöhnliche Kräfte verfügt. Als Samurai bereist er das alte Japan zur Sengoku-Zeit voller Gefahren und Verrat. Und nach seiner Transformation zum Dämon wird ihn seine Reise auch tief in das Dunkle Reich der Yokai führen. Der Held besitzt also die Fähigkeit, die Form verschiedener und mächtiger Yokai anzunehmen und diese gewaltige Macht gegen die unzähligen Feinde einzusetzen.

Informationen zum Season-Pass

Der Season-Pass soll aus drei großen DLC-Paketen bestehen. Jedes davon kümmert sich um eine andere Geschichte, welche vor Nioh 2 spielt. Dabei will man jeweils „stundenlangen Spielspaß und eine Menge Herausforderungen“ bieten. Es warten neue Waffen, Fähigkeiten sowie Charaktere. Jeder DLC umfasst mehrere Haupt- und Nebenquests.

Nioh 2 erscheint am 13. März 2020 für PlayStation 4.

via Gematsu, Bildmaterial: Nioh 2, Sony, Koei Tecmo / Team Ninja