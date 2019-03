Das war… Kalenderwoche 12/2019

Googles großer Streaming-Offensive, der Ankündigung von Person 5: The Royal und der morgigen Sony-Präsentation gehörten die Schlagzeilen der vergangenen Tage. Auch dank der Nindies-Präsentation wurde es nicht langweilig! Neben weiteren Videos der Woche und unseren vier neuen Reviews stellen wir euch auch heute wieder eine Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit der Ankündigung des Streaming-Dienstes Stadia hat Google in den letzten Tagen für viel Aufregung und große Schlagzeilen gesorgt. Wie es sich für den Tech-Giganten gehört, richtet man hier mit der großen Kelle an und will die Gaming-Landschaft revolutionieren. Man darf auf weitere Details zu Stadia also gespannt sein! Unsere Einschätzung dazu fällt etwas nüchterner aus, trotz Potential ist das Ende der klassischen Konsolen nicht in Sicht.

Atlus hat gestern mit der Ankündigung von Persona 5: The Royal (PS4) für einige Spekulationen gesorgt, denn zum Rollenspiel für Sonys Heimkonsole gibt es nur ein eher kryptisches Video. Spannend wird es dank Sony bereits morgen um 22 Uhr, denn in der Video-Show State of Play will man anstehende PS4- und PS-VR-Software zeigen. Dies geschieht in Form von neuen Trailern, neuen Spielankündigungen und Gameplay-Footage. Man darf also gespannt sein!

Während diese Sony-Ausstrahlung noch ganz neu ist, hat Nintendo das Format längst etabliert, in dieser Woche beispielsweise mit einer Nindies-Präsentation. Dabei kündigte man auch einige neue Projekte an. Dazu gehören das Crossover Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (Switch), RAD (PS4, Switch, Xbox One, PC) von Double Fine sowie das sogleich erschienene Blaster Master Zero II (Switch) von Inti Creates. Mit Cuphead wird zudem ein sehr beliebtes Indie-Spiel auf Nintendo Switch portiert und auch Katana ZERO (Switch, PC) hatte einen Auftritt.

Je für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt wurden in den letzten Tagen außerdem Crystar (PS4, PC) (Link) und The King of Fighters All-Star (Mobil) (Link). Veröffentlicht und aus diesem Anlass mit Trailern beworben wurden Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! (PS4, Switch) (Link) und Fate/Extella Link (PS4, Switch, PC, Vita) (Link). Mittlerweile erhältlich ist auch Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC), weswegen sich noch Unentschlossene einen Überblick über das Gameplay verschaffen können. Die konkreten Europatermine genannt wurden zu AI: The Sominum Files (PS4, Switch, PC) (Link) und Kill la Kill: IF (PS4, Switch, PC) (Link). Nächste Woche erscheint zunächst aber noch Yoshi’s Crafted World (Switch), hier findet ihr den aktuellen Trailer zum Spiel.

Am 20. Juni wird in Japan mit Yakuza 5 der nächste Teil der Reihe für PlayStation 4 neu aufgelegt und zu Atelier Lulua: The Scion of Arland (PS4, Switch, PC) könnt ihr euch ein neues Video zur Synthese anschauen. Zu Team Sonic Racing (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurden zwei Videos veröffentlicht, welche die Anpassung der Boliden und den ersten Teil einer Animationsserie zeigen. Aus Japan gibt es einen längeren Trailer zu Earth Defense Force: Iron Rain (PS4), einen Dialog ansehen könnt ihr euch derweil aus The Princess Guide (PS4, Switch). Das kostenlose Dead or Alive 6: Core Fighters (PS4, Xbox One, PC) ist mittlerweile erhältlich und bisher nur in Japan ist Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet (PS4, Switch) veröffentlicht worden, mehrere Videos dazu gibt es natürlich trotzdem. Dafür erscheint bei uns schon bald die Visual Novel Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash (PC)!

In wenigen Tagen haben interessierte Spieler die Chance, Mortal Kombat 11 (PS4, Switch, Xbox One, PC) in einer Closed Beta auszutesten. Die Spielmechanik präsentiert wurde aus Brave Dungeon: Seigi no Imi (Switch, PC) und Dissidia Final Fantasy NT (PS4, PC) wird um einen weiteren Charakter erweitert. Auf die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One segeln wird das „Vehicle Adventure Game“ FAR: Lone Sails, für alle gängigen Konsolen portiert wird My Time at Portia und die SNK 40th Anniversary Collection ist mittlerweile auch für PlayStation 4 erschienen. Noch bis morgen könnt ihr in eine Spezialdemo von Splatoon 2 (Switch) reinschauen! Was Nintendo sonst noch so zu bieten hat, bewirbt man aktuell in Japan mit mehreren Werbespots.

Gleich vier Spiele haben wir von JPGAMES uns in den letzten Tagen genau angesehen. Vollends überzeugen konnte uns das Trio Dante, Nero und V aus Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht), das Action-Spektakel kann uneingeschränkt empfohlen werden. Geprügelt haben wir uns auch in Dead or Alive 6 (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht), hier geht es ebenfalls rasant zur Sache. Ein paar Onlinemodi mehr hätten wir uns jedoch noch gewünscht. Nicht den Faden verloren hat Kirby und das extra magische Garn (3DS) (zum Testbericht), die Neuauflage bietet mehr als das Original und vermag optisch auch heute noch zu begeistern. Trotz eher flacher Geschichte bietet Fate/Extella Link (PS4, Switch, PC, Vita) (zum Testbericht) einiges für Fans, denn das Gameplay ist nun deutlich solider als noch im Vorgänger.

In der heutigen Sonntagsfrage schauen wir zurück auf die komplette Kingdom-Hearts-Saga. Diese bot bisher schon viele schöne Momente, aber welcher sticht für euch hervor? Steigt ein in die Diskussion!