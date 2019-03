Bildmaterial: Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet, Koei Tecmo / Team Ninja



Koei Tecmo hat in letzter Zeit einige neue Trailer zu Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet veröffentlicht. Neben einem zweiten neuen offiziellen Trailer findet ihr unten auch alle Trailer, die sich einzelnen Charakteren widmen. Alle Videos findet ihr unten.

Ab dem 20. März 2019 wird Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet für PlayStation 4 und Nintendo Switch auf dem japanischen Markt verfügbar sein. Zwischen den beiden Versionen wird es einige inhaltliche Unterschiede geben, die mutmaßlich auf Sonys „Anti-Ecchi“-Richtlinien zurückzuführen sind. Details dazu lest ihr in unserem Übersichtsbeitrag.

Ursprünglich erschien Dead or Alive Xtreme 3 für PlayStation 4 und PS Vita. Eine Besonderheit an der Scarlet-Version ist, dass Misaki aus Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, welches ursprünglich für PCs erschien, enthalten sein wird. All jene, die Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet vor dem 20. April 2019 für PlayStation 4 erwerben, erhalten zusätzlich den VR-Pass als Gratis-Download.

Eine Veröffentlichung im Westen scheint derzeit unwahrscheinlich.

Die nachfolgenden Trailer enthalten möglicherweise jugendgefährdende Inhalte. Das Spiel hat keine USK-Prüfung durchlaufen.

Der zweite offizielle Trailer

Helena und Kokoro

Momiji und Nyotengu

Kasumi, Ayane und Hitomi

Marie Rose und Honoka

Leifang und Misaki

