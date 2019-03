Kill la Kill: IF erscheint am 26. Juli in Europa und Nordamerika für PlayStation 4, Switch und Steam

Bildmaterial: Kill la Kill: IF, Arc System Works, PQube / APlus Games

Kill la Kill: IF wird in Europa und Nordamerika für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs am 26. Juli erscheinen. Publisher PQube veröffentlichte zudem das Main Visual, kündigte eine für Europa auf 1500 Einheiten limitierte Sonderedition an, zwei kostenlose DLC-Kämpfer und einen Bonus der Erstauflage, den es bei ausgewählten Händlern geben wird.

Limited Edition und DLC-Kämpfer

Die limitierte Ausgabe enthält ein Artwork, ein Artbook, den Soundtrack und einen Mak-Roquette Squeezie. Beim Bonus der Erstauflage handelt es sich um einen Schlüsselanhänger, welcher „Fight Club-spec Two-Star Goku Uniform President Mako Mankanshoku“ getauft wurde. Bei den beiden kostenlosen DLC-Charakteren handelt es sich um Mako Mankanshoku und Ultimate Double Naked DTR.

Einfache Steuerungselemente

In den 3D-Gebieten steuert ihr die Figur frei und nutzt dabei einfache Steuerungselemente. Da es keine komplizierten Befehlsbewegungen oder dergleichen gibt, führt ihr die Angriffe über das D-Pad und die Tasten aus. Die Charaktere können nicht nur sprinten oder sich vor gegnerischen Angriffen schützen, sondern auch Techniken ausführen, die eine größere Reichweite besitzen. Ein Sieg wird erlangt, wenn es euch gelingt, die gegnerische Gesundheit auf null zu bringen.

Das Schere-Stein-Papier-System

Die verschiedenen Tastenkombinationen lösen Kombos aus, außerdem gibt es dazu Finisher, die von eingeblendeten Szenen begleitet werden. Das Grundprinzip des Spiels basiert auf dem Schere-Stein-Papier-System, dabei ist ein Element gegen ein anderes im Nachteil, aber gleichzeitig hat es einem anderen Element gegenüber einen Vorteil. Wenn ihr eine spezielle Attacke ausführt, wird „Ketsui Testament“ aktiviert. Dadurch verwandelt sich ein Kampf in eine verbale Auseinandersetzung, die ebenfalls dem Schere-Stein-Papier-System unterliegt. Hierbei gibt es die Auswahl „Provozieren“ (Schere), „Beschimpfen“ (Papier) und „Spotten“ (Stein).

Ein neuer Trailer

via Gematsu