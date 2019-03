Video zeigt fünf Minuten aus Brave Dungeon: Seigi no Imi

By

Bildmaterial: Brave Dungeon: Seigi no Imi, Inside System

Inside System hat ein neues Video zu Brave Dungeon: Seigi no Imi veröffentlicht, das euch fünf Minuten Eindrücke aus der Spielmechanik präsentiert.

Auf den „Old Islands“ toben unzählige Kriege zwischen Klans von Menschen und Dämonen. Während der Westen der Inseln mit Städten der Menschen bevölkert ist, ist der östliche Teil Territorium der Dämonen.

Der „Hampden Tower“ ist ein Symbol des Dämonen-Klans, ist aber im Laufe der Zeit schon in sich zusammengebrochen. Der Eingang zum Turm wurde dabei mit uralter Magie versiegelt. Immer mehr Legenden ranken sich um diese Ruinen.

Im Spiel hat man die Wahl zwischen drei Szenarien: Al, Klinsy und Papelne. Jedes bietet eine andere Story, andere Erkundungsgebiete und ein anderes Kampfsystem. Hat man alle drei Szenarien durchgespielt, soll ein ganz neues freigeschaltet werden.

Brave Dungeon: Seigi no Imi soll in Japan noch in diesem Jahr für Nintendo Switch und PCs erscheinen.

via Gematsu