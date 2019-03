Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda enthüllt

Bildmaterial: Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, Nintendo, Spike Chunsoft / Brace Yourself Games



Nintendo, Spike Chunsoft und Entwickler Brace Yourself Games haben gestern bei der Nindies-Präsentation den Titel Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda angekündigt. Der etwas sperrige Titel macht dabei klar, worum es sich handelt: Ein Rhythmus-Action-Adventure mit den Mechaniken von Crypt of the NecroDancer, nun aber in Hyrule angesiedelt. Im Frühjahr wird das unerwartete Crossover für Nintendo Switch erscheinen. Nintendo führt dazu aus: