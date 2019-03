Cuphead für Nintendo Switch angekündigt

Bildmaterial: Cuphead, Studio MDHR

Cuphead kommt auf Nintendo Switch! Dies war sicherlich eine der spannendsten Ankündigungen der gestrigen Nindies-Präsentation. Bisher war das überaus erfolgreiche Spiel nur für Xbox One und PCs erhältlich. Am 18. April stößt nun weitere Hardware hinzu. Am gleichen Tag gibt es zudem ein kostenloses Update für alle Plattformen. Angelehnt an die 1930er-Jahre ist dabei nicht nur der Comic-Grafikstil und der jazzige Soundtrack, sondern auch der spezielle Ankündigungstrailer.