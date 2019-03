Neuer Trailer zu Yoshi’s Crafted World veröffentlicht

By

Bildmaterial: Yoshi’s Crafted World, Nintendo / Good-Feel

Bereits am 29. März erscheint Yoshi’s Crafted World exklusiv für Nintendo Switch. Auf diesen Umstand macht uns Nintendo mit einem neuen Trailer zum Spiel aufmerksam.

Alltagsgegenstände und Pappe

Yoshis neustes Abenteuer findet in einer Welt voller Alltagsgegenstände aus Pappe statt. So müssen die Spieler Hindernisse überwinden, Feinde verschlucken und die Augen aufhalten, um alle sammelbaren Items zu finden. Jedes Level bietet zudem eine Rückseite, von der aus das Level aus einer ganz anderen Sicht erlebt werden kann. So können sich neue Wege eröffnen, die vorher nicht sichtbar waren.

Helft Yoshi im Koop-Modus

Die Geschichte beginnt damit, dass Kamek und Baby Bowser einen Edelstein stehlen, mit dem sich die kühnsten Träume erfüllen lassen. Allerdings wird dieser in alle Richtungen zerstreut und so liegt es an Yoshi, die verteilten Splitter zu sammeln.

Um die beiden aufzuhalten, ist es dem Spieler möglich, das Abenteuer kooperativ zu bestreiten. Via Joy-Con kann sich nämlich ein zweiter Spieler den Erkundungen anschließen. Im Mellow Mode wachsen Yoshi Flügel, die ihn in luftige Höhen katapultieren. Kostüme, die innerhalb des Spieles freigeschaltet werden können, verleihen Yoshi zusätzlichen Schutz.

Wenn ihr Yoshi’s neues Abenteuer pünktlich erleben wollt, könnt ihr euch Yoshi’s Crafted World vorbestellen*.