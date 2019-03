The King of Fighters: All-Star erscheint 2019 für iOS und Android in Europa und Nordamerika

Bildmaterial: The King of Fighters: All-Star, Netmarble / SNK

Wie das südkoreanische Mobile-Gaming-Unternehmen Netmarble nun angekündigt hat, soll The King of Fighters: All-Star noch 2019 in Europa und Nordamerika für iOS und Android erscheinen. The King of Fighters All-Star erschien bereits im Juli 2018 in Japan und basiert auf der vom japanischen Studio entwickelten King-of-Fighters-Serie.

Gepaart mit neuen RPG-Elementen

The King of Fighters: All-Star ist ein eigens für iOS und Android entwickelter Ableger der beliebten Serie und bietet neben allen Kämpfern der Reihe auch einige RPG-Elemente. Das Spiel lässt dem Spieler unter anderem die Möglichkeit, eigene Team-Decks mit maximal drei Kämpfern und zusätzlichen Support-Kämpfern zu erstellen, um sich so sein Kämpfer-Team ganz nach den eigenen Wünschen zusammenstellen zu können und seinem persönlichen Spielstil anzupassen. Außerdem kann der Spieler verschiedene Levels absolvieren, sowie an Turnieren teilnehmen und weitere Herausforderungen freischalten und absolvieren. Zum Launch wird es ganze 50 spielbare Kämpfer geben.

Der erste Teil der King-of-Fighters-Serie erschien bereits im Jahre 1994 in den Arcade-Hallen und auf dem Neo-Geo-CD und ebnete damit den Weg für eine ganze Reihe weiterer Titel aus der Reihe. Mittlerweilezählt die Reihe über 23 Titel und diverse Spin-Offs. Die KoF-Serie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, vorallem bei Beat’em Up-Liebhabern weltweit und wird nach wie vor bei Turnieren gespielt.

Der mobile-Ableger The King of Fighters All-Star soll noch 2019 in Europa und Nordamerika für iOS und Android erscheinen.

via Gematsu