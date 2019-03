Crystar erscheint für PlayStation 4 und PCs im Westen

By

Bereits Ende Dezember gab es eine Andeutung von Fuyuki Hayashi (FuRyu), dass Crystar im Westen erscheinen könnte. Seit heute haben wir dank Spike Chunsoft die Gewissheit. Das Action-Rollenspiel soll am 27. August in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 und für PCs erscheinen. Alle physischen Versionen für PlayStation 4 sowie die digitalen Exemplare enthalten das Kostümset „Summer Collection Costume“.

Erwirbt man ein Exemplar der Day One Edition, gibt es zum Spiel noch ein kleines Kunstbuch mit Illustrationen, die von Riuichi und ntny gezeichnet wurden. Neben englischen Texten bietet die lokalisierte Version eine englische und japanische Vertonung.

Aktion Wiederbelebung

Die Handlung von Cry Star spielt im Reich der Toten, der sogenannten Vorhölle, wo sich die Protagonistin, Rei und ihre jüngere Schwester, Mirai, verlaufen. Sichtlich verwirrt, versuchen sie einen Weg zurück in ihre ursprüngliche Welt zu finden, werden jedoch von einer seltsamen Kreatur angegriffen. Um Mirai zu beschützen, erwacht in Rei eine übernatürliche Kraft, durch die sie das Monster bekämpfen kann. Da sie nicht in der Lage ist diese neu gewonnene Kraft zu kontrollieren, bringt sie im Anschluss ungewollt Mirai um.

Der Teufel flüstert der verzweifelten Rei zu: „Wenn du die Seelen der Toten, die in einer anderen Welt herumwandern, erntest und die Tränen, die du durch das Leid vergießt, opferst, dann kann ich deine Schwester wieder zum Leben erwecken.“

Rei, die einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um ihre Schwester zu retten, wird in dieser Geschichte im Kampf ihr Leben riskieren.

Tränen lassen sie stärker werden

Um ihr Ziel erreichen zu können, wird Rei zwischen der wirklichen Welt und dem Reich der Toten hin und her wechseln und zahlreiche Monster bekämpfen. Während ihres Kampfes wird sie in die Enge getrieben.

Ist das, was ich tue, die richtige Entscheidung?

Kann ich wirklich meine Schwester retten?

Die Gedanken, die sich immer weiter in ihrem Kopf ansammeln, werden in Form von Tränen vergossen, was sie weiterkämpfen lässt.

Die teuflischen Zwillinge Mephis und Pheles gehen den Pakt mit Rei ein, wodurch Rei zwei Aufgaben erhält. Sie muss sich von nun an um die Geister kümmern, die in dieser Welt herrschen und die besonderen Kristalle sammeln, die in dieser Welt wachsen. Um ihre Schwester Mirai zu retten, agiert Rei nun als Stellvertreterin für Mephis und Pheles, wobei sie zwischen dem Limbus und der Realität reist.

Der Limbus

Eine andere Welt, in der die Seelen der Toten wandern. Der Limbus ist in mehrere Ebenen unterteilt. Jede Schicht ist individuell aufgebaut. Mirais Seele wandert noch durch den Limbus und es liegt nun an Rei, ihre Seele zu finden. Dabei muss sie in die tieferen Ebenen vorstoßen.

Die Realität

Aus einem bestimmen Grund verlässt Rei ihr Zimmer nie. Ihr Hund Selma bewacht diesen Raum, der ansonsten von keiner anderen Person betreten wird. Ein großer Spiegel verbindet die beiden Welten miteinander.

Details zum Kampfsystem

Für jeden Charakter gibt es neun Fertigkeiten, die durch eine Kombination der rechten Schultertaste und den anderen vier Tasten aktiviert werden.

Die Fähigkeiten können frei eingestellt und jederzeit verwendet werden.

Normale Attacken werden durch die Betätigung der Tasten Kreis und Dreieck aktiviert.

Ihr könnt nur eine Spielfigur aktiv steuern, aber innerhalb des Teams wechseln. Es wird auch möglich sein, während des Wechselns eine Angriffskette durchzuführen.

