Sony kündigt Video-Show an: „State of Play“ wird erstmals am 25. März ausgestrahlt

By

Bildmaterial: Sony PlayStation

Sony hat heute „State of Play“ angekündigt, eine „Video-Show“, bei der man die Fans „mit Updates und Ankündigungen rund um PlayStation versorgen“ möchte. Nicht nur beim Format, auch bei der Ankündigung orientiert man sich beim Nintendo Direct.

Die Ankündigung der Show ist kurzfristig. Schon am 25. März um 22 Uhr findet die Ausstrahlung statt. Und wie es Nintendo bei den Directs handhabt, kündigt auch Sony an, um welche Plattformen man sich kümmern möchte. Es soll „anstehende PS4- und PS VR-Software“ zu sehen geben. In Form von neuen Trailern, neuen Spielankündigungen und Gameplay-Footage.

Damit besitzen nun alle der „Big Three“ ein derartiges Format. Schon im März 2018 zog Microsoft mit „Inside Xbox“ nach.