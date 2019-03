Blaster Master Zero II für Nintendo Switch angekündigt und ab sofort digital erhältlich

By

Bei der Nindies-Präsentation wurde das Sequel Blaster Master Zero II von Inti Creates und Sunsoft angekündigt. Für 9,99 Euro ist das Spiel sogleich im eShop für Nintendo Switch erhältlich. Dabei vereinen sich seitlich scrollende Action mit Action-Adventure-Elementen aus der Vogelperspektive. Die Geschichte lehnt sich dabei direkt an den Vorgänger an.

Die Suche nach einem Heilmittel

Die Handlung von Master Blaster Zero II ist einige Monate nach den Ereignissen des ersten Teils. Jason, dem Helden des Spiels, ist es gelungen, die Erde vor den Mutanten zu retten – doch Eve wurde dabei infiziert. Die Helden reisen an Bord ihres neuen Panzers, der G-SOPHIA, zu Eves Heimatplaneten Sophia, in der Hoffnung, dort ein Heilmittel zu finden.

Blaster-Master-Gameplay und Action-Adventure-Erkundung im Weltall