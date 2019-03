Neuer Trailer zu Earth Defense Force: Iron Rain

Bildmaterial: Earth Defense Force: Iron Rain, D3 Publisher / Yuke´s Media Creations



Der japanische Publisher D3 Publisher hat den nun vierten offiziellen Trailer zu Earth Defense Force: Iron Rain veröffentlicht. Das Spiel soll weltweit am 11. April 2019 für PlayStation 4 erscheinen. Earth Defense Force: Iron Rain soll laut dem japanischen Entwickler Yuke’s Media Creations die bewährte EDF-Formel sowie viele Neuerungen für die Fans der Reihe bereithalten.

So soll es unter anderem neue Waffen, neue Gegner und den neuen 8-Spieler-Online-Mercenary-Mode geben, in welchem die Spieler in zwei unterschiedlichen Teams gegeneinander antreten können. Das Besondere an diesem neuen Modus ist, dass die Spieler nicht nur gegeneinander antreten, sondern sich zur gleichen Zeit auch den heranstürmenden Alien-Massen erwehren müssen, um so Punkte zu sammeln und damit das Match für sich zu entscheiden.

Einfaches, aber erfolgreiches Spielprinzip

Im Third-Person-Shooter Earth Defense Force: Iron Rain schlüpft ihr in die Rolle eines Elitesoldaten, welcher die Welt als letzte Bastion der Menschheit vor einer Alien-Invasion verteidigen muss. Dabei wird der Spieler mit allerhand großen und noch größeren Monstern konfrontiert, gerne auch mal in deutlicher Überzahl und den Menschen deutlich überlegen.

Gerade dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit ist es, was die EDF-Serie trotz des relativ simplen Spielprinzips so erfolgreich macht. Vor allem im Koop mit anderen menschlichen Spielern machen die Spiele der Reihe viel Spaß und können so viele Stunden vor den heimischen Bildschirm fesseln.

Natürlich steht dem Spieler auch ein übergroßes Arsenal an verschiedenen Waffensystemen zur Verfügung, um es mit den schier endlosen Massen an heranstürmenden Aliens aufnehmen zu können. Earth Defense Force: Iron Rain soll weltweit am 11. April 2019 für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu