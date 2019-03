Japanische TV-Spots zu Nintendo Switch stimmen auf die sonnigen und regnerischen Tage im Frühling ein

By

Bildmaterial: Nintendo

Nachdem bereits am 1. März 2019 der meteorologische Frühlingsanfang stattgefunden hat, beginnt heute auch der kalendarische Frühling. Um die passenden Spiele für Nintendo Switch besser zu vermarkten, hat Nintendo passende TV-Spots in Japan veröffentlicht.

Denn mit der Switch bietet es sich ja an, draußen in der warmen Frühlingssonne oder bei plötzlich auftretendem Regen eine Runde Super Smash Bros. Ultimate, Fire Emblem: Three Houses oder auch Final Fantasy X | X-2 HD Remaster zu spielen. Somit macht Nintendo nicht nur Werbung für bereits erschienene Spiele, sondern auch für Titel, die erst im Sommer dieses Jahres erscheinen werden.

via Gematsu