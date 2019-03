Yakuza 5: überarbeitete PlayStation-4-Version erscheint am 20. Juni in Japan – Debüt-Trailer veröffentlicht

By

Wie uns die aktuelle Ausgabe der Famitsu verrät, soll die überarbeitete PlayStation-4-Version von Yakuza 5 am 20. Juni 2019 in Japan zu einem Preis von 3.990 Yen (ca. 31,50 Euro) erscheinen. Yakuza 5 erschien ursprünglich bereits im Dezember des Jahres 2012 für PlayStation 3. Ein weltweiter Release folgte dann im Dezember 2015. SEGA veröffentlichte im Zuge der Ankündigung durch die Famitsu auch einen Debüt-Trailer sowie neue Screenshots der überarbeiteten PS4-Version.

In Yakuza 5 übernehmt ihr erneut die Rolle des Kazuma Kiryu, dem Drachen von Dojima. Nachdem Kiryu alle Verbindungen zur japanischen Unterwelt abgebrochen hatte, war es ihm endlich möglich, ein ruhiges und beschauliches Leben als Taxifahrer in Hakata zu führen.

Als jedoch der „Bloody-Turf-War“ zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Alliance ausbricht, bleibt Kiryu nichts anderes übrig, als sein Schicksal zu akzeptieren und zu seinem Leben voller Gewalt und Kriminalität zurückzukehren, um seine Familie zu beschützen.

Fünf spielbare Charaktere in fünf verschiedenen Städten

Yakuza 5 setzt die Story rund um Kazuma Kiryu und den vier weiteren Protagonisten Haruka Sawamura, Taiga Saejima, Tatsuo Shinada und Shun Akiyama fort. In Yakuza 5 spielt ihr also fünf verschiedene Charaktere in fünf verschiedenen japanischen Städten – Tokio, Osaka, Hakata, Nagoya und Sapporo.

Das Spiel beinhaltet außerdem einen „Drama-Mode“, welcher eine ganze Reihe von Sub-Plots bietet. Diese Sub-Plots sollen der Story eines jeden spielbaren Protagonisten noch mehr Tiefe verleihen und die Hintergrundgeschichte der Charaktere deutlich machen.

Das Kampf- und Customizationsystem wurde im Vergleich zum Vorgänger Yakuza 4 deutlich überarbeitet. Unter anderem gibt es auch in Yakuza 5 wieder über 30 der beliebten Mini-Spiele, die in den verschiedenen Nachtclubs und SEGA-Locations zu finden sind.

Die überarbeitete PlayStation-4-Version von Yakuza 5 soll am 20. Juni 2019 vorerst nur in Japan erscheinen. Ein Releasedatum für den Westen wurde noch nicht genannt.

Weitere neue Bilder findet ihr in dieser Galerie bei Gematsu.

Der Debüt-Trailer zu Yakuza 5:

