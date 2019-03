Der Launchtrailer zur SNK 40th Anniversary Collection

By

Bildmaterial: SNK 40th Anniversary Collection, NIS America / SNK

Die Kollektion SNK 40th Anniversary Collection, die aus klassischen Arcade-Titeln besteht, erscheint heute in Nordamerika und am 22. März in Europa auch noch für PlayStation 4. Bereits im November ist die Sammlung für Nintendo Switch erschienen.

Auf dem Datenträger der PlayStation-4-Version befinden sich 24 Spiele-Klassiker von SNK, welche Fans tief in die Geschichte des Entwicklers eintauchen lassen. Eine umfassende Galerie bietet weitere Einblicke, eine Rückspulfunktion mindert den Frust alter Tage.

Diese Titel sind dabei: