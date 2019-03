Bericht: Zwei neue Modelle von Nintendo Switch sollen noch im Sommer an den Start gehen

By

Bildmaterial: Nintendo-Logo

Die Anzeichen rund um neue Nintendo-Switch-Modelle verdichten sich. In der Gerüchteküche brodelt es schon eine lange Zeit, nun legt der in der Regel bestens informierte Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal mit einem Artikel nach. Demnach sollen noch im Sommer zwei neue Modelle von Nintendo Switch an den Start gehen.

Mit den beiden Modellen wolle Nintendo die unterschiedlichen Zielgruppen stärker ansprechen, um das Momentum der Konsole zu konservieren und für das „entscheidende dritte Jahr“ gerüstet zu sein. Folgerichtig solle eines der Modelle an passionierte Gamer gerichtet sein. Das andere Modell hingegen richte sich an Gelegenheits- und Handheldspieler und sei als „Nachfolger“ für den alternden Nintendo 3DS geplant.

Ein schlecht gehütetes Geheimnis

Takashi Mochizuki bezieht sich dabei auf eine Vielzahl an Zulieferern und Entwicklern, die mit den Geräten bereits vertraut seien. Bei Zulieferern, Entwicklern und Investoren sind die neuen Modelle offenbar längst ein schlecht gehütetes Geheimnis. Takashi berichtet, schon seit Monaten seien sie ein Gesprächsthema.

Die Geräte seien dabei nicht einfach nur stärkere und schwächere Geräte, die gleich aussehen. „Sie liegen falsch, wenn Sie denken, die verbesserte Version ist das, was Sony mit PS4 Pro getan hat und die andere [Version] ist einfach eine günstigere Alternative, die wie typische Handhelds aussieht“, erklärt eine Quelle, welche die Geräte bereits in der Hand hielt. Die Hybrideigenschaften sollen die Geräte offenbar beibehalten – auch wenn das aus Takashis Artikel nicht deutlich hervorgeht.

Damit das günstigere Modell günstiger wird, wolle Nintendo einige Features streichen. „Die Firma kam zum Schluss, dass das neue Modell die Vibrations-Features nicht mehr braucht, weil sie von vielen Spielen nicht im vollen Umfang genutzt wurden“, so eine Quelle. Auch bei den Zulieferern optimiert Nintendo offenbar. So soll Sharp Corp. zum Beispiel wieder im Boot sein, berichtet das WSJ.

Vermutlich zur E3 2019 in Los Angeles sollen die Geräte vorgestellt werden. Schon einige Monate später sollen sie dann erscheinen, begleitet von neuen Veröffentlichungen beliebter Franchises wie Animal Crossing und Pokémon.

Unter welchen Umständen würdet ihr zu einem der neuen Modelle greifen?

via Wall Street Journal