Neuer Charakter für Dissidia Final Fantasy NT: Zenos yae Galvus aus Final Fantasy XIV: Stormblood

Bildmaterial: Dissidia Final Fantasy NT, Square Enix / Koei Tecmo, Team Ninja

Wie bereits angekündigt wurde im heutigen Livestream zu Dissidia Final Fantasy NT ein neuer Charakter vorgestellt. Beim neuesten Zusatz handelt es sich um den fiesen Zenos yae Galvus, der in Final Fantasy XIV: Stormblood sein Unwesen getrieben hat. Wer auf seiner Heimkonsole in den Genuss diesen neues Kämpfers kommen will, der muss in die Tasche greifen. Zenos yae Galvus ist nicht Teil des Season-Pass und wird als weiterer kostenpflichtiger DLC veröffentlicht.

„Let this moment last forever!“

Zudem müssen Spieler auf PC und PlayStation 4 etwas länger warten, da er am 26. März zunächst nur der Arcade-Version hinzugefügt wird. Erst zwei Wochen darauf, am 11. April, erscheint der DLC weltweit für die anderen Plattformen.

Spieler können sich Dissidia Final Fantasy NT in der Free Edition kostenlos herunterladen und mit wöchentlich wechselnden Charakteren kämpfen. Diese Edition kann man kostenpflichtig erweitern und zu jeder Zeit auf alle Charaktere zugreifen. Zenos yae Galvus muss dennoch separat erworben werden. Aber es gilt weiterhin: Die „echte“ Vollversion ist bei Amazon inzwischen für unter 10 Euro zu haben*.

Hier könnt ihr euch Zenos yae Galvus in Aktion im Ankündigungstrailer ansehen:

via gematsu