Dead or Alive 6: Core Fighters ist ab sofort erhältlich

Bildmaterial: Dead or Alive 6, Koei Tecmo / Team Ninja

Ab sofort könnt ihr mit Dead or Alive 6: Core Fighters einen eingeschränkten, dafür kostenlosen Blick in Dead or Alive 6 werfen. Diese Free-to-play-Version ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich, dabei werden die Charaktere Kasumi, Hitomi, Diego und Bass geboten. Weitere Charaktere müssen dazugekauft werden.

Austesten könnt ihr dabei diverse Modi, darunter den Online- und den Arcade-Modus. Auch die Einführung in den Story-Modus kann freigeschaltet werden. Einen Überblick gibt euch der folgende Launchtrailer:

via Gematsu