RAD: 3D-Roguelike von Bandai Namco und Double Fine für Konsolen und PCs angekündigt

Bildmaterial: RAD, Bandai Namco / Double Fine

Bandai Namco und Double Fine haben heute beim Nindies-Showcase erstmals RAD angekündigt, ein 3D-Action-Roguelike. Das Spiel erscheint aber nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für PS4, Xbox One und PCs. RAD spielt in einer post-post-apokalyptischen Welt, in der die Menschheit nicht nur einmal, sondern zweimal von der absoluten Vernichtung heimgesucht wurde. Das ist doch mal etwas Neues!

In RAD brechen die Spieler als Teenager-Protagonist ins Brachland auf – ein sich ständig veränderndes Ödland, in dem es von fiesen Kreaturen nur so wimmelt. Dort befindet sich jedoch die Lösung zur Rettung der Welt. Aber die Zukunft der Menschheit hat einen hohen Preis, denn je tiefer die Spieler in unbekannte Gebiete reisen, desto mehr setzen sie sich den dort verbreiteten Giftstoffen aus, die sie mit seltsamen, neuen Mutationen segnen oder verfluchen. Das Schicksal der Welt ruht nun auf den Schultern der Spieler – mit der Waffe in ihrer Hand und den ungewöhnlichen Fähigkeiten, die sie sich in der Welt aneignen können.

Eine Closed Beta soll ab dem 8. April bei Steam beginnen. Im Sommer soll RAD dann erscheinen.

via PR