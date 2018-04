Das war… Kalenderwoche 17/2018

Die Gerüchteküche kochte zum Final Fantasy VII Remake wieder einmal so richtig und schlechte Nachrichten gab es wegen einer Sicherheitslücke von Nintendo Switch. Außerdem hat man auch mit Nintendo 3DS noch etwas vor. Davon abgesehen haben wir noch einige Neuankündigungen und alle Videos der Woche für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Für einiges an Zündstoff sorgte in den letzten Tagen ein angeblicher Insider mit Kenntnissen zum Final Fantasy VII Remake (PS4). Dabei geht es um die bekannte Tatsache, dass CyberConnect2 inzwischen nicht mehr am Projekt arbeitet und die Entwicklung nun wieder komplett intern bei Square Enix stattfindet. Dies sei laut dem angeblichen Insider nötig geworden, da das Material von CyberConnect2 „nutzlos und unbrauchbar“ gewesen sei, die Entwicklung sei so um zwei Jahre zurückgeworfen worden. Auch habe Tetsuya Nomura wegen Kingdom Hearts III kaum Zeit für das Projekt. Mittlerweile hat der angebliche Insider alle seine Aussagen wieder gelöscht. Ob und wie viel Wahrheit dahinter steckt, ist schwierig zu beurteilen.

Keine guten Nachrichten für Nintendo Switch: Hackern ist es gelungen, eine Hardware-bedingte Schwachstelle auszunutzen. Diese kann dazu verwendet werden, eine Custom-Firmware zu entwickeln und letztendlich Piraterie ermöglichen. Dies lässt sich durch Software-Updates zwar erschweren, aber das Grundproblem bleibt dennoch bestehen. Auf der positiven Seite sehen immerhin die aktuellen Verkaufszahlen für Nintendo sehr gut aus, man hat inzwischen 17,79 Millionen Einheiten von Nintendo Switch verkaufen können. Ebenfalls wacker schlägt sich weiterhin der in die Jahre gekommene Nintendo 3DS. Diesen will Nintendo deswegen auch nach 2019 weiter unterstützen.

Damit kommen wir zu einigen Neuankündigungen der Woche! Aus dem mobilen Bereich neu enthüllt wurden die beiden interessanten Projekte Dragalia Lost (Mobil) von Nintendo und Cygames und World of Demons (Mobil) von Platinum Games und DeNA. Für alle japanischen Baseball-Fans wurde zudem Pro Yakyuu Famista Evolution (Switch) enthüllt und ein ernstes Thema ausgesucht hat sich der deutsche Entwickler Paintbucket Games mit Through the Darkest of Times (PC). Aus China erreichte uns zudem die Ankündigung des Strategiespiels Banner of the Maid (PS4, Switch, PC), für japanische Rollenspielfans interessant sein könnte die Kemco RPG Selection Vol. 1 (PS4) und Faeland (PC) konnte sich bei Kickstarter bereits erfolgreich finanzieren. Zum 2D-Beat-’em-up Blade Strangers (PS4, Switch, PC) gibt es das Eröffnungsvideo, Gameplay-Material und Meldung, dass das Spiel bei uns im Sommer erscheinen wird. Mittlerweile erhältlich ist The Swords of Ditto (PS4, PC), hier könnt ihr euch den Launchtrailer zum Spiel ansehen.

Es folgen nun noch alle weiteren Videos der Woche! Den ersten längeren Trailer gibt es seit Kurzem zu Shadow of the Tomb Raider (PS4, Xbox One, PC) und zum in einem Monat erscheinenden Detroit: Become Human (PS4) könnt ihr eine Demo antesten. Anlässlich eines Messeauftritts von Code Vein (PS4, Xbox One, PC) wurde ein neues Video zum Spiel mit Spielermeinungen veröffentlicht, einige Spielszenen könnt ihr euch auch aus Dark Souls Remastered (PS4, Switch, Xbox One, PC) ansehen und zu God Eater 3 (PS4, PC) ist abgefilmtes Material aufgetaucht. Mit dem 10. Juli gibt es endlich den konkreten Europa-Termin zu Shining Resonance Refrain (PS4, Switch, Xbox One, PC) und aus Japan erreichte uns ein neues Videos zu SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou (PS4, Switch, PC, Mobil). Die nächste Charaktervorstellung gibt es zu den beiden Spielen Persona 3: Dancing Moon Night (PS4, Vita) und Persona 5: Dancing Star Night (PS4, Vita) und auch zwei der Protagonisten aus Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Switch) standen im Rampenlicht.

Zwei weitere Charaktervideos haben uns auch zu Fate/Extella Link (PS4, Vita) erreicht. Das Veröffentlichungsdatum genannt wurde zu Sonic Mania Plus (PS4, Switch, Xbox One, PC), die kooperativen Modi wurden aus Little Witch Academia: Chamber of Time (PS4, PC) vorgestellt und zu Yuusha Neptune wurde mit PlayStation 4 die geplante Plattform genannt. Die Charaktere aus Zanki Zero: Last Beginning (PS4, PC, Vita) wurden in einem Trailer präsentiert und ein weiteres Video stellt uns Dragon Quest VR vor. Ein weiteres Level durchgespielt wurde aus Fox n Forests (PS4, Switch, Xbox One, PC), im August erscheinen soll State of Mind (PS4, Switch, Xbox One, PC) und für Nordamerika wurde der Termin zum Rhythmusspiel Musynx (PS4, Switch, Vita) genannt.

Auch noch für Konsolen angekündigt wurde das Horror-Spiel Yuppie Psycho (PS4, Switch, Xbox One, PC), das 2D-Hack-’n‘-Slash Icey wird es auf Nintendo Switch schaffen und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist seit wenigen Tagen auf Nintendo Switch erhältlich. Auch zu den beiden Switch-Portierungen von Ys VIII: Lacrimosa of Dana (Link) und Wolfenstein II: The New Colossus (Link) wurde je ein Video veröffentlicht. Zudem stellt sich der nächste DLC-Kämpfer aus Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC) vor, zu A.O.T. 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) ist ein kostenloses Update auf dem Weg und auch Fire Emblem Heroes (Mobil) wurde ein weiteres Mal mit neuen Inhalten versehen. Das letzte Video dieser Woche zeigt euch die kommenden Mai-Titel, welche im Rahmen des Programms von PlayStation Plus verfügbar sein werden.