DeNA und Platinum Games enthüllen World of Demons

DeNa und Platinum Games haben ein neues Spiel für mobile Geräte angekündigt. Das Samurai-Action-Spiel World of Demons soll im Sommer für iOS und Android erscheinen. Hier kann man sich vorabregistrieren für das Spiel. World of Demons soll free-to-play sein und wird In-App-Käufe anbieten. Über die offizielle Webseite kann man sich einen Überblick über das Spiel verschaffen.

World of Demons spielt in einer Interpretation des mittelalterlichen Japans, in der Oni die Welt der Menschen übernommen haben. Die ursprünglich friedlichen Yokai wurden von den Oni verflucht und greifen nun ebenfalls die Menschen an. Nur die tapferen Samurai wagen es, sich den Oni entgegenzustellen…

World of Demons soll ein Action-Gameplay bieten, in dem man aktiv gegen verschiedene Gegner antreten wird. Mittels verbündeter Yokai kann man sowohl verschiedene Verbesserungen im Kampf erlangen, als auch aktive Unterstützung durch Attacken erhalten. Bestimmte Samurai-Werkzeuge sollen ebenfalls unabdingbar für den Kampf sein. Die Yokai-Gehilfen lassen sich aufstufen und jeder besiegte Oni-Boss wird verschiedene Belohnungen freischalten. World of Demons lässt sich auch gegen andere Spieler spielen. Entweder schickt man seine stärksten Yokai oder tritt selber gegen andere Samurai an. Zudem sollen die zahlreichen Upgrade-Möglichkeiten für Waffen, Ausrüstung, die Yokai und den Samurai selbst, den Spieler auf längere Zeit an das Spiel fesseln.

Im Folgenden wurden bereits einige Charaktere vorgestellt:

Onimaru: Nachdem Oni seine Eltern getötet haben, wurde Onimaru entführt und von Oni als ihr Sklave aufgezogen. Als Erwachsener sinnt er nun auf Rache und schwört, die Welt von der Plage der Oni zu befreien… Sayo: Eine Schreindienerin, die dazu bestimmt ist, den Schrein ihrer Familie zu beschützen. Als die Oni ihre Mutter entführen, verlässt sie den Schrein um sie zu suchen. Nachdem sie durch Zufall auf Onimaru trifft, entscheidet sie, sich ihm anzuschließen, da sie dadurch die besten Chancen sieht, den Aufenthaltsort ihrer Mutter zu finden. Ibaraki Doji: Die Geliebte von Shuten Doji und sein zuverlässigster Leutnant. Ihr Gesicht versteckt sie hinter einer Maske, um ihre dunkle Vergangenheit zu verbergen. In welcher Weise ist sie wohl mit den Samurai verbunden, die sich gegen die Oni stellen? Kuma Doji: Einer der sieben Demonlords. Er verachtet Menschen und Yokai gleichermaßen, da er sie als minderwertig gegenüber den Oni sieht. Da er Stärke mehr als alles andere verehrt, könnte er seine Meinung über einen Gegner nach einem Kampf ändern. Er ist eine selbstsüchtige Kreatur mit keinerlei Moral.

World of Demons erscheint im Sommer für iOS und Andorid. Vielleicht kann man ja auf eine Umsetzung für Konsolen rechnen, falls der Erfolg stimmt. Unten nun einige Screenshots und der Ankündigungstrailer.

via Gematsu