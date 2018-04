Strategie-RPG Banner of the Maid angekündigt

Das chinesische Strategie-RPG Banner of the Maid erscheint noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs, wie Publisher CE-Asia angekündigt hat. Das Spiel basiert auf der französischen Revolution, es wurden jedoch fiktionale Komponenten beigemengt.

Man schlüpft in die Rolle von Pauline Bonaparte, die gerade ihren Abschluss an der Militärakademie absolviert hat. Sie träumte schon immer davon, sich in die Oberschicht hochzuarbeiten. Als sie ihren Bruder Napoleon besucht, wird sie unfreiwillig in die Revolution Frankreichs „hineingezogen“.

via Gematsu