Video zu Fusion Zamasu aus Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco hat ein kurzes Vorstellungsvideo zum kommenden DLC-Kämpfer Fusion Zamasu aus Dragon Ball FighterZ veröffentlicht. Fusion Zamasu entsteht als Fusion des Zukunfts-Zamasus mit Goku Black mittels der Potara-Ohrringe. Dank der Super Dragon Balls hat Fusion Zamasu ultimative Kraft und Unbesiegbarkeit erreicht, was ihn zum zerstörerischsten Gott aller Zeiten macht.

Diese Macht ermöglicht es ihm nach eigenen Angriffen zu fliegen, in diesem Zustand wird er in alle acht Richtungen steuerbar sein. So wird seine Steuerung einzigartig. Der ultimative Angriff von Fusion Zamasu ist „Divine Wrath“, ein riesiger Schuss, welchen er aus seinen Fingerspitzen feuert und am besten nach schnellen Angriffen angewandt wird.

Wann Fusion Zamasu erhältlich sein wird, ist noch unbekannt. Dragon Ball FighterZ ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Falls ihr mehr über Dragon Ball FighterZ* erfahren möchtet, könnt ihr gerne unseren Test dazu lesen!

via Gematsu