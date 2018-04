Gratis-Update fügt neuen Modus bei A.O.T. 2 hinzu

By

Anfang März erschien für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs die neueste Videospielumsetzung von Attack on Titan. Das Spiel besitzt einen umfangreichen Story-, einen zusätzlichen Erkundungs- und einen Online-Modus. Wenn ihr mit oder gegen andere Spieler antretet, gibt es noch einmal einige verschiedene Spielweisen, in denen ihr Punkte sammeln und diese für neue Ausrüstung und andere Gegenstände nutzen könnt.

Mit einem neuen Update zu A.O.T. 2 fügt Koei Tecmo nun einen neuen Spielmodus für die Online-Schlachten hinzu. In einer „Vertreibungs“-Schlacht wählt ihr vorgegebene Ausrüstung aus, mit welcher jeder Spieler kämpfen muss. Wer nun am Ende des Zeitlimits die meisten Titanen erlegt hat, gewinnt die Runde. Insgesamt sechs Spieler können hier gegeneinander antreten und ihr Können unter Beweis stellen.

via Gematsu