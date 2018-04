Affenbande aus Donkey Kong: Tropical Freeze im Video

Die heutigen Videos zu Donkey Kong Country: Tropical Freeze, welche Nintendo veröffentlichte, stellen uns zwei Mitglieder der Kong-Familie näher vor. Den Anfang macht, na klar, das Oberhaupt Donkey Kong. Er beschützt den Dschungel und unterstreicht seine Anführer-Rolle mit seiner roten Krawatte. Das zweite Video widmet sich dem Neuzugang Funky Kong, welcher mit seinen coolen Bewegungen und Tricks vor allem für ungeübte Spieler geeignet ist.

In Donkey Kong Country: Tropical Freeze erleben die Nintendo-Fans den ganzen Spielspaß und die Herausforderungen des Originals – und obendrein einen brandneuen, nutzerfreundlichen Einsteiger-Modus. Er erlaubt es Anfängern wie Profis in die Rolle des coolen Surfers Funky Kong zu schlüpfen: So beherrschen sie Doppel-Sprünge, können durch die Luft schweben oder unendlich viele Surf-Rollen und unter Wasser sogar Korkenzieher-Wirbel drehen. Dank seines robusten Surfbretts hält nichts und niemand Funky Kong auf.