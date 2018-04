Persona Dancing: Tanzt mit Theodore im Velvet Room

By

In einem neuen Video zu Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night seht ihr, wie Theodore aus Persona 3 Portable das Tanzbein schwingt. Zu den Klängen von „A Way of Life“ zeigt er dabei sein Rhythmusgefühl, er wird nach dem Launch für beide Spiele als DLC-Charakter verfügbar sein. Zudem gibt es jede Menge neuer Screenshots aus den beiden Partner-Spielen, welche wir euch ebenfalls nicht vorenthalten wollen.

Persona 5: Dancing Star Night sowie Persona 3: Dancing Moon Night erscheinen am 24. Mai für PlayStation 4 und PlayStation Vita in Japan. Ob und wann die Spiele auch im Westen erscheinen, ist noch unklar.

via Gematsu