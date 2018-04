Der Launchtrailer zu The Swords of Ditto

Publisher Devolver Digital und Entwickler onebitbeyond haben gemeinsam den Launchtrailer zu The Swords of Ditto veröffentlicht. Das Action-RPG erscheint heute auf PlayStation 4 und PCs. The Swords of Ditto ist alleine spielbar, bietet aber auch einen lokalen, kooperativen Modus auf beiden Plattformen.

The Swords of Ditto erschafft eine Reihe von einzigartigen, kompakten Abenteuern für einen neuen Helden – der alle 100 Jahre in einem scheinbar endlosen Kampf gegen den bösen Mormo zieht. Die Spieler werden als einer der auserwählten Abenteurer erwachen und das legendäre Schwert des Landes durch eine gefährliche und sich ständig verändernde Überwelt, durch teuflische Verliese, geheime Höhlen und auf den Turm von Mormo tragen – um dort die böse Hexe zu konfrontieren.

via Gematsu