Gameplay und Termin für Wolfenstein II auf Switch

Nach DOOM ist nun auch der Weg für Wolfenstein auf Nintendo Switch frei. Bethesda gab bekannt, dass Wolfenstein II: The New Colossus am 29. Juni 2018 für Nintendos neue Konsole erscheinen wird. Das Spiel wird vom Studio Panic Button in Zusammenarbeit mit MachineGames portiert. Obendrein veröffentlichte man erstes Direct-Feed-Gameplay.

In der Rolle von B.J. Blazkowicz erleben Sie eine unvergessliche Geschichte voller Action und außergewöhnlicher Charaktere. Ziehen Sie an der Seite Ihrer Freunde und Mit-Freiheitskämpfer in den Kampf gegen die abgrundtief böse Frau Engel und ihre Regime-Handlanger. Führen Sie die zweite Amerikanische Revolution auf Ihre Art an – von zuhause oder unterwegs. Die einzigartige Bewegungssteuerung von Nintendo Switch macht den Kampf gegen die Regime-Bedrohung so fesselnd wie noch nie.

Ihr könnt euch Wolfenstein II für Switch bei Amazon vorbestellen*.