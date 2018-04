Pro Yakyuu Famista Evolution erscheint für Switch

By

Bandai Namco hat Pro Yakyuu Famista Evolution für Nintendo Switch angekündigt. Die Baseball-Action-Simulation soll am 2. August für 6100 Yen (ca. 46 Euro) erscheinen. Neben einer digitalen Version wird es auch eine physische Verkaufsversion geben. Käufer, die bis zum 31. Oktober zugreifen, werden mit zwei Zusatz-DLCs belohnt.

Der Download-Code Super Famista 2018 wird ein im Retrostil gehaltenes Famista-Spiel umfassen mit den aktuellen Spielerdaten. Der zweite Download-Code mit dem Namen Namco Stars Four-Player Set wird vier Bonus-Spieler bieten. Yamamomo, Emushiyu, Tanahashi und Famista-Kun werden sich mit diesem Bonus-Code auf dem Baseballplatz dem Team anschließen.

Mit rund 1.000 spielbaren Baseballspielern soll Pro Yakyuu Famista Evolution die ultimative Edition für Fans des Genres sein. Neben den Nippon-Professional-Baseballspielern wird man ebenfalls eine Auswahl an Spielern der Route Inn BC Liga, der Shkoku Island League Plus, der Women’s Softball Liga und dem Tokyo Big6 Team zum ersten Mal spielen können. Die Spieler des Nippon Professional Baseball Golden Players Club und der Japan Women’s Baseball Liga werden aus älteren Spielen zurückkehren. An Spielervielfalt sollte es demnach nicht mangeln.

Die für die Serie beliebten Spielmodi Dream Penant und die Spiele gegen Online-Gegner werden ebenso wiederkehren wie der „Famista Fanatsy“-Modus und „Board de Famista“, in dem man einen selbst erstellten Charakter auf seinem Weg zum Ruhm begleitet. Pro Yakyuu Famista Evolution wird dem bekannten Gameplay verschiedene Action-Elemente hinzufügen.

Die Serie, zwar weitestgehend unbekannt im Westen, geht nun bereits in ihr 32. Jahr und findet nun auf Nintendo Switch auch mit Bewegungssteuerung über die Joy-Cons ein Zuhause. Die offizielle Seite gibt es hier. Unten nun einige Screenshots und der Ankündigungstrailer.

via Gematsu