Little Witch Academia: Details zu den Online-Koop-Modi

Von Bandai Namco gibt es neue Informationen, die das Videospiel Little Witch Academia: Chamber of Time betreffen. Die beiden folgenden Videos zeigen euch Modi, die ihr online oder offline kooperativ spielen könnt. Bis zu drei Spieler begeben sich online in einen unendlichen Dungeon. Dabei kämpft man gemeinsam gegen Monster und sucht in den Tiefen des Labyrinthes nach Schätzen. Es ist auch möglich, zu zweit einen Onlinemodus zu spielen. Dabei sucht sich jeder Spieler ein Team aus, das aus drei Charakteren besteht.

Nach der Abschlussprüfung wollen die Schüler in ihre wohlverdienten Sommerferien aufbrechen. Allerdings findet Akko in der Bibliothek einen geheimen Durchgang zur Kammer von Horologium tief im Schulkeller. Dort befindet sich eine Uhr, die mittels verbotener Magie die Zeit manipulieren kann – eines der sieben Wunder der Zauberschule Luna Nova. Akko und ihre Freunde sind fortan in einer Zeitschleife gefangen und erleben denselben Tag immer und immer wieder… Werden sie aus diesem Zeitparadoxon ausbrechen und alle Mysterien der Luna Nova lösen können?

Das Videospiel soll digital für PlayStation 4 und für PCs via Steam in Europa und Nordamerika am 15. Mai erscheinen. Für eine digitale Vorbestellung der PlayStation-4-Version bekommt man ein offizielles Theme sowie das Minispiel „Magic Knight Grand Charion“ als Extras dazu.

via Gematsu