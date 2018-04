Sonic Mania Plus erscheint im Juli erstmals physisch

Mit der Veröffentlichung von Sonic Mania hatten viele alte Fans große Freude. Das Spiel inspiriert sich an den alten Klassikern aus Mega-Drive-Zeiten und kombiniert diese mit einigen Neuerungen. Wie SEGA nun bekannt gab, konnte sich das Spiel, welches im August 2017 für PS4, Xbox One und Switch erschien, über eine Million Mal verkaufen.

Wer das Spiel noch nicht sein Eigen nennen kann, darf sich auf eine Plus-Version freuen, welche für PS4, Xbox One, PCs und Switch am 17. Juli erscheint. Sonic Mania Plus bietet euch zwei neue Charaktere (Mighty the Armadillo sowie Ray the Flying Squirrel) und einen neuen Encore Mode. Zudem wird es einen erweiterten Competition Mode für bis zu vier Spieler geben.

Die neue physische Fassung beinhaltet ein besonderes, holografisches Cover, ein Wendecover mit Sega-Genesis-Optik und ein 32-seitiges Artbook zu Sonic Mania. Diese Edition kostet 29,99 Euro. Wer das Original besitzt, kann sich die neuen Inhalte für 4,99 Euro herunterladen.

via Gematsu, Siliconera