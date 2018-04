Fate/Extella Link: Neues Videos zu Astolfo und Scathach

By

Zu Fate/Extella Link gibt es zwei neue Videos, die euch die Servants Astolfo und Scathach aus dem kommenden Videospiel präsentieren. In Japan erscheint der Titel am 7. Juni für PlayStation 4 und PlayStation Vita, im Herbst soll das Videospiel in Europa und Nordamerika erscheinen.

Astolfo:

Gesprochen von: Rumi Ookubo

Klasse: Rider

Noble Phantasm: Hippogriff: Otherwordly Phantom Horse

Einer der zwölf Krieger von Karl dem Großen. Mit seinen ritterlichen Fähigkeiten ist er anderen Helden unterlegen, doch diese Schwäche gleicht er durch die Verwendung seines „Noble Phantasm“ aus. Astolfo ist sorglos und macht sich wenig Gedanken über die Angelegenheiten.

Scathach:

Gesprochen von: Mamiko Noto

Klasse: Lancer

Noble Phantasm: Gate of Skye: Gate to the Magical Realm Brimming with Death

Eine Königin und Kriegerin der keltischen Ulster-Legenden. Als Torwächterin des geheimnisvollen Landes „Land of Shadows“ ist sie von Natur aus begabt im Umgang mit dem Speer und der Runenmagie. Sie ist die Lehrerin von Cu Chulainn. Scathach brachte ihm nicht nur alle Techniken bei, sondern übergab ihm auch ihren geliebten magischen Speer.

via Gematsu