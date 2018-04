Zanki Zero: Artworks und Video zu den Charakteren

Neulich hatten wir euch die Charaktere aus Zanki Zero: Last Beginning bereits vorgestellt, nun legt Spike Chunsoft mit Artworks und einem Trailer zum Personal aus dem Dungeon-RPG nach. Dies alles könnt ihr unten betrachten. Die letzten acht Überlebenden der Menschheit, die gleichzeitig die Hauptfiguren in diesem Survival-Rollenspiel sind, sind alles Klone. Ihre Lebensspanne beträgt 13 Tage. In dieser Zeit wachsen sie schnell, allerdings werden sie auch schwach und sterben. Danach werden sie neu geboren.

Zusätzlich wurde für Japan ein Vorbestellerbonus angekündigt. Dabei handelt es sich um eine „Special Soundtrack CD“ mit 15 Musikstücken aus dem Spiel und zwei Versionen des Ending-Themes (japanisch und englisch verkürzt). So kommt man auf ein Total von 17 Songs. Frühkäufer können sich zudem auf einen „Survival Item Set“-DLC freuen, welcher den Einstieg ins Spiel mit Waffen und Rüstungen erleichtert.

Zanki Zero: Last Beginning soll in Japan am 5. Juli für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Eine Lokalisierung für den Westen wurde bereits für PlayStation 4 und für PCs bestätigt.

via Gematsu