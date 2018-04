Blade Strangers erscheint Mitte des Jahres im Westen

2D-Beat-’em-ups erfreuen sich noch immer größter Beliebtheit unter Fans des Genre, vor allem wenn es sich dabei um Crossover-Titel zwischen unterschiedlichen Spielen handelt. Auch Blade Strangers ist ein Titel solcher Art, der diverse Charaktere aus verschiedenen Spielen von Nicalis und Studio Saizensen gegeneinander antreten lässt. Wie Nicalis nun bekannt gab, wird der Titel im Sommer dieses Jahres für PlayStation 4 und Nintendo Switch in physischer Form sowie digital für PCs auf Steam erscheinen.

Neben verschiedenen Charakteren aus Cave Story+, Code of Princess EX und Umihara Kawase kommen mit Lina und Helen zwei komplett neue Charaktere in Blade Strangers vor. Außerdem sollen noch vier bekannte Gast-Charaktere angekündigt werden, über die jedoch noch nichts weiter bekannt ist. Folgende Charaktere können in Blade Strangers von euch gespielt werden:

Curly Brace (Cave Story+)

Solange (Code of Princess EX)

Ali (Code of Princess EX)

Liongate (Code of Princess EX)

Master T (Code of Princess EX)

Kawase (Umihara Kawase)

Noko (Umihara Kawase)

Emiko (Umihara Kawase)

Lina

Helen

Die verschiedenen Modi sollen euch für lange Zeit bei Laune halten. Dabei gibt es einen Story- und Arcade-Modus für Offline-Spieler, aber auch einen Online-Modus wird es geben. Ein Trailer zeigt euch das Spiel nun auch in Action:

Das Eröffnungs-Video:

via Gematsu