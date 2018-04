Launchtrailer zur rektakulären Zerreißprobe für Switch

By

Seit Oktober letzten Jahres können PS4-, Xbox-One- und PC-Besitzer die kleine Stadt South Park in Die rektakuläre Zerreißprobe mit Superhelden unsicher machen. Als neues Kind in der Stadt gelangt ihr zwischen die Fronten von Coon and Friends und den Freedom Pals, welche sich nicht entscheiden können, wie sie ihre Superhelden-Franchisepläne umsetzen sollen. Mit der Version für Nintendo Switch* erwartet euch nun dieser Spielspaß auch für unterwegs, wie euch folgender Trailer zeigt.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist jetzt für Nintendo Switch erhältlich.

via Dualshockers