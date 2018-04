Icey erscheint im Mai für Nintendo Switch

Auf PlayStation 4 und PCs ist seit einiger Zeit das 2D-Hack-’n‘-Slash Icey erhältlich, in welchem ihr den namensgebenden Charakter Icey steuert und euch durch zahlreiche Gegner schnetzelt. Das Besondere an dem Titel ist, dass ein Erzähler euch alle Bewegungen für die Story vorgibt und man sich fragen muss, ob man diesen Anweisungen wirklich folgen sollte. Ein großer Fokus von Icey liegt also auf der Story, in welcher der Spieler seine Handlungen hinterfragen muss.

Wie der Publisher X.D. Network nun bekannt gab, wird Icey ab Mai im Nintendo eShop von Nintendo Switch erhältlich sein. Ein Preis ist noch nicht bekannt, aber mit mindestens 10 Euro sollten interessierte Spieler rechnen. Ein Trailer zeigt euch, wie Icey in Bewegung aussieht.

via Gematsu