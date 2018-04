Through the Darkest of Times: Widerstand gegen Nazis

In Through the Darkest of Times spielt ihr nicht Krieg, ihr spielt den Widerstand. Das neue Berliner Indie-Studio Paintbucket Games hat ein Strategiespiel angekündigt, in dem Spieler den Widerstand in Berlin zur Zeit des Nationalsozialismus organisieren. Das Spiel befindet sich seit einem Jahr in Entwicklung, ist aber noch in einer Pre-Alpha-Phase. Im Herbst soll es bei Steam als Early-Access an den Start gehen, im nächsten Jahr ist die Fertigstellung geplant.

In Through the Darkest of Times schlüpfen die Spieler nach der Machtergreifung Hitlers in die Rolle des Anführers einer Widerstandsgruppe. Ihre Aufgabe ist es, verschiedene Aktionen durchzuführen, um Unterstützer zu gewinnen, Verfolgten zu helfen und allgemein das Regime zu schwächen. Zwar basiert das Spiel auf wahren Begebenheiten und orientiert sich an realen Widerstandskämpfern dieser Zeit, die Charaktere der Widerstandsgruppe werden jedoch prozedural generiert. Somit ist trotz der jeweils gleichen historischen Ereignisse jedes Spiel anders und der Spieler steht jedes Mal neuen Herausforderungen gegenüber.

Das Spielgeschehen läuft in Runden in Kapiteln ab, jede Runde entspricht einer historischen Woche. Der zunehmende Verfolgungsdruck der Nazis soll auch den Druck auf den Spieler erhöhen. Man muss die Aufmerksamkeit auf Widerstandsaktionen erhöhen, aber gleichzeitig wächst auch ständig die Gefahr, durch die Gestapo erwischt zu werden.

Das Spiel ist in vier Kapitel untergliedert, die in historisch relevante Zeitabschnitte unterteilt sind. Machtergreifung 1933, Höhepunkt der Macht 1936, während des Zweiten Weltkriegs 1940/41 und der Zusammenbruch 1945. Es gilt für den Spieler, jeweils andere Ziele zu erreichen, um den Spielfortschritt zu erzielen.