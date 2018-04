PlayStation Plus im Mai mit Beyond und Rayman Legends

Nach der Ankündigung, dass PlayStation Plus ein wenig teurer wird, hat Sony fleißig geliefert. Just Cause 3, Knack, Bloodborne und Mad Max waren nur einige der Spiele der letzten Monate. Im neuen Monat Mai geht es mit Beyond: Two Souls und Rayman Legends ähnlich gut weiter. Beyond passt natürlich hervorragend zum bevorstehenden Launch von Detroit: Become Human.

Aber auch PS3 und PS Vita werden (noch) beliefert. Risen 3: Titan Lords für PS3 dürfte der namhafteste Neuzugang sein. Ansonsten warten noch Eat Them (PS3) sowie die beiden PS-Vita-Games King Oddball und Furmins. Ab dem 1. Mai können sich Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes herunterladen:

Noch bis zum 1. Mai könnt ihr euch das April-Lineup sichern: