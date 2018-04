Kickstarter-Kampagne zu Rollenspiel Faeland gestartet

By

TaleGames verkündete neulich, dass die Kickstarter-Kampagne zum Adventure-RPG Faeland angelaufen ist und veröffentlichte im Zuge dessen einen Trailer. Der im Metroidvania-Subgenre angesiedelte Titel konnte bisher bereits über 16.000 US-Dollar (etwa 13.000 Euro) einnehmen.

In der Welt von Faeland verteidigen Menschen ihr Königreich seit Jahrhunderten gegen dunkle Mächte, schwarze Magie und Monster fernab der Zivilisation. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Sam, einem gewieften Jäger, der in einem abgelegenen Waldstück hausiert. Zumindest, bis besagter Ort durch eine Horde Orcs und Trolle überrannt wird. Die Situation überlebt, fällt Sam die Entscheidung sich auf ein Abenteuer zu begeben. Kurz darauf stellt sich heraus, dass das Schicksal des gesamten Königreichs auf seinen Schultern zu lasten scheint.

Spieler sollen in der Lage sein, die offene Spielwelt zu erkunden, um die Geschichte hinter Faeland zu erkunden. Selbstredend spielen Equipment, Quests und Loot auch in den Höhlen, Wäldern, Schlössern und Burgen in Faeland eine tragende Rolle. Der Kampfstil soll sich dabei durch das Anlegen unterschiedlicher Waffen verändern. Neben Messern und Dolchen stehen Schwerter, Äxte, Speere und für Freunde des Fernkampfs Bögen zur Verfügung.

Mit Hilfe der Kickstarter-Kampagne sollen bis zum 17. Mai dieses Jahres 29.000 US-Dollar (etwa 23.500 Euro) eingenommen werden. Die für Spender erreichbaren Ziele erstrecken sich von 1 US-Dollar bis hin zu 2000 US-Dollar. Während bereits 1 US-Dollar Spendern unter anderem den Zugang zu einem Prototyp des Spiels verschafft, gibt es für 10 US-Dollar zusätzlich die Vollversion des Titels als digitalen Download. Kickstarter-typisch steigern sich die Zugaben, umso höher der gespendete Betrag ausfällt. So gibt es für 110 US-Dollar unterschiedliche Ingame-Items, zwei weitere Kopien des Spiels zum Verschenken und neben Postern und T-Shirts auch ein Artbook. Unterstützende, die tief in die Tasche greifen um 2000 US-Dollar zuzuschießen, werden unter anderem mit einer Reise nach Miami vergütet und haben die Ehre Teil des Spiels zu werden, indem sie Equipment, NPCs, geheime Areale und neue Quests designen.

Faeland wird derzeit für PCs, Mac und Linux geschmiedet. Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch gehören zu den erweiterten Zielen. Faeland ist für den Dezember 2019 angesetzt.

