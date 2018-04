Square Enix enthüllt Shadow of the Tomb Raider

Der formellen Ankündigung im März, die auf zahlreiche Gerüchte folgte, die sich monatelang hartnäckig hielten, folgt nun die Enthüllung von Shadow of the Tomb Raider. Nach dem wenig aussagekräftigen Teaser-Trailer gibt es heute einen Ankündigungstrailer mit dem Titel „Das Ende vom Anfang“. Eine Anspielung darauf, dass sich die Serie seit dem Reboot Tomb Raider (2013) und auch mit Rise of the Tomb Raider mit Laras Anfangsgeschichte beschäftigt, die nun zum Abschluss geführt wird.

In Shadow of the Tomb Raider muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist – dem weltberühmten Tomb Raider.

„Dank hervorragender Expertise, großer Kenntnis der Marke und außergewöhnlicher Kreativität erschaffen Eidos-Montréal und Crystal Dynamics mit Shadow of the Tomb Raider eine einzigartige Spielerfahrung”, sagt Yosuke Matsuda, Präsident von Square Enix. “Mit Shadow of the Tomb Raider wird die Serie neue Höhen erreichen – und Lara mit ihren tiefsten Abgründen konfrontiert!”

“In Shadow of the Tomb Raider wird Lara Croft auf ganz neue und überraschende Weise gefordert”, ergänzt David Anfossi, Studio-Chef von Eidos-Montréal. “Unser Team hat vielfältige Skills, Kampftechniken und Ausrüstungsgegenstände entworfen, die von den Spielern gemeistert werden müssen. Denn man wird all seine Fähigkeiten benötigen, um in der tödlichen Dschungelumgebung und den düsteren Höhlen zu überleben“.

Neben einer Standard Edition wird es auch eine spezielle Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten* und Season-Pass geben. Für Sammler steht außerdem eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung. Der Season-Pass wird sieben „Challenge Tombs“ mit Story-basierten Nebenmissionen sowie neue Waffen, Outfits und Skills bieten.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PCs.