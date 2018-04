Neuer Trailer und weitere Details zu SaGa: Scarlet Grace

Seit wenigen Tagen ist das Veröffentlichungsdatum von SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou für Japan bekannt. Heute gibt es zu diesem Rollenspiel weitere Details, Bilder sowie die Aufnahme eines Interviews mit den zuständigen Entwicklern.

SaGa: Scarlet Grace folgt einer vielschichtigen Handlung, die mehrere Protagonisten einbezieht. Die Portierungen auf die weiteren Systeme bringen den Spielern eine große Freiheit sowie ein überarbeitetes Kampfsystem mit den Elementen „Sparks“ und „Pary Formation“. Die PS-Vita-Fassung erschien im Dezember 2016 exklusiv in Japan und war der erste Konsolentitel der SaGa-Serie seit Unlimited SaGa im Jahr 2002. Wie in Project Octopath Traveler schlüpft man auch in SaGa: Scarlet Grace in die Rolle verschiedener Protagonisten. SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou enthält zusätzliche Bosse, überarbeitete Grafiken, eine neue Funktion für die Gruppenformation und weitere Events, die von Akitoshi Kawazu geschrieben wurden.

Die neuen Events sind mit den neuen Figuren verbunden. Viele dieser Ereignisse geschehen in der Stadt, aber auch während der Erkundung werden die dazugehörigen Gespräche aktiviert. Ebenso wurde das Kampfsystem überarbeitet und bietet den Spielern nicht nur größere Freiheiten, sondern erzeugt eine taktische Tiefe. Zu den weiteren Verbesserungen gehören:

Die Ladezeiten wurden signifikant verkürzt.

Die Auflösung liegt nun in HD vor.

Die Bewegungsabläufe sind beschleunigt.

Die Spieler können zwischen zwei Benutzeroberflächen wechseln.

Die Organisation der Gruppe wurde verbessert.

Zusätzliche Elemente können in den zweiten Durchgang übertragen werden.

Es ist nun möglich, die Stärke der Gegner einzustellen.

Neben einer gewöhnlichen Edition, die für PlayStation 4 und Nintendo Switch physisch im Handel sowie in digitaler Form erscheint (für PCs nur digital), wird eine limitierte Version exklusiv im Square Enix Online Store für PlayStation 4 und Nintendo Switch vertrieben. Für 18.500 Yen (circa 140 Euro) bekommt man zum Videospiel die folgenden Boni:

Das Kunstbuch „SaGa Series Artworks: Tomomoi Kobayashi Book of Illustrations“, 352 Seiten, komplett in Farbe gehalten und in Leinen gebunden. Es zeigt Illustrationen von Tomomoi Kobayashi, der seit 25 Jahren die Charaktergestaltung der Serie übernimmt.

Die CD „SaGa: Scarlet Grace Special Sound Selection CD“, eine große Auswahl an Stücken aus der Hintergrundmusik zu SaGa: Scarlet Grace, inklusive der neuen Lieder „Kudakareshi Hoshi“, „Hiiro no Jasei“ und „Mune ni Kizande“.

Ein Puzzle aus 1.000 Teilen, das eine Illustration von Tomomoi Kobayashi zeigt.

Einen Code für das PC-Browser-Spiel Imperial SaGa.

Eine Postkarte mit dem Aufdruck einer Illustration von Tomomoi Kobayashi.

Die offizielle Webseite findet ihr im Internet. In Japan soll SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou am 2. August für Nintendo Switch, PlayStation 4, Smartphones sowie für PCs erscheinen.

via Gematsu