Dragon Quest X mit neuem „All in One“-Package

Square Enix gab bekannt, dass das MMORPG Dragon Quest X ein neues „All in One“-Package mit allen vier Erweiterungen erhält. Das neue Bundle wird am 26. Juli in Japan für PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo Wii U und PCs veröffentlicht und 4800 Yen (ca. 36 Euro) kosten.

Dragon Quest X „All in One“-Package erhält nun die vier Erweiterungen:

Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online (Version 1) Rise of the Five Tribes Online)

Dragon Quest X: Nemureru Yuusha to Michibiki no Meiyuu Online (Version 2) (The Sleeping Hero and the Guiding Sworn Friend Online)

Dragon Quest X: Inishie no Ryuu no Denshou Online (Version 3) (Legend of the Ancient Dragon Online)

Dragon Quest X: 5,000-Nen no Tabiji Harukanaru Kyuuri he Online (Version 4) (5,000 Year Journey to a Faraway Hometown Online)

Vorbestellen kann man bereits über den japanischen Square Enix Store. Einen Trailer zur vierten Erweiterung gibt es unten.

via Gematsu