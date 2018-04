Demo von Detroit: Become Human jetzt erhältlich

Es ist etwa zwei Monate her, da hat David Cage angekündigt, dass Detroit: Become Human am 25. Mai in die Läden kommt. Ab heute wird Fans auch noch eine spielbare Demo zu Quantic Dreams Spiel die Wartezeit versüßen – in dieser darf man die Geisel-Szene des Titels spielen.

Vor dem Hintergrund einer dystopischen, aber nicht allzu fernen Zukunft erzählt Detroit die Geschichte von drei Androiden – Maschinen, geschaffen um zu gehorchen, die dennoch eigene Gefühle entwickeln und durch Verfolgung und gesellschaftliche Gewalt dazu gezwungen werden, jeder für sich zu entscheiden, wer sie sein und wie sie leben wollen.

Wer sich jetzt nicht mehr genau daran erinnern kann, von welchem Spielabschnitt die Rede ist, kann seine Erinnerung mithilfe des E3-Trailers von 2016 auffrischen. Weiterhin hat Sony auch noch ein kurzes Video zur Ankündigung der Demo veröffentlicht. Hier könnt ihr den Titel bereits vorbestellen*.

via Eurogamer